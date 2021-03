Colpi di pistola contro un'abitazione, grave intimidazioni a San Severo

SAN SEVERO. È successo ieri sera, alla periferia della città, dove ignoti hanno esploso due colpi di pistola contro l'abitazione di un pregiudicato del posto.

Il fatto è successo intorno alle 23, in zona via Torremaggiore: l'interessato era in casa, quando ha udito le pistolettate e ha lanciato l'allarme. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno recuperato le ogive e avviato le indagini del caso. Al vaglio dei militari, i filmati delle telecamere presenti in zona.