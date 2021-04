Scontro sulle Piane di Larino, 118 e Carabinieri intervenuti sulla statale 87

LARINO. Ancora 118 e Carabinieri intervenuti sulle Piane di Larino, stavolta per un incidente stradale, avvenuto all’altezza dello stabilimento Big Cornici al km 207. Per circostanze rimesse al vaglio dei carabinieri della compagnia di Larino intervenuti con due gazzelle, due macchine una Polo e una Clio che procedevano entrambi verso Termoli si sono scontrate occupando entrambe il centro della carreggiata. Sul posto per prestare soccorso ad uno dei conducenti i sanitari del 118 Molise soccorso con l’ambulanza della Croce San Gerardo. Sembra una ragazza alla guida della Clio portata al San Timoteo per accertamenti. Sul posto anche il personale Anas che ha provveduto a liberare la sede stradale.