Scontro tra furgone e camion sull'A14, due feriti

VASTO. ORE 18. Due i feriti, si tratta dei conducenti dei due mezzi. Per estrarli dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Vasto e Termoli.

LA PRIMA NOTIZIA. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Termoli e Vasto Sud in direzione di Pescara, si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto tra un furgone e un camion al km 462.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda.

Chi viaggia verso Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Termoli, deve percorrere la viabilità ordinaria e può rientrare in autostrada a Vasto Sud.

Sul luogo del sinistro sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.