TERMOLI. Incidente stradale nella notte, intorno all’1. Coinvolto un autotreno che trasportava pollame. Il mezzo pesante è uscito di strada in prossimità del raccordo tra statale 87 e Bifernina, nei pressi dell’ex Zuccherificio del Molise.

Sul posto la Polizia stradale del distaccamento di Termoli, il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato il conducente al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo e i Vigili del fuoco di Termoli, che hanno messo in sicurezza l'area. Intervenuto anche un veterinario.

L’Anas ha chiuso lo svincolo in direzione Termoli, per permettere le operazioni di rimozione, in attesa di condizioni meteo favorevoli.