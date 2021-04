Rissa a Portocannone, arrestati due fratelli albanesi

PORTOCANNONE. Bar aperti quasi all’ora del coprifuoco e su questo ci saranno ulteriori accertamenti, in periodo di pandemia basta poco per esasperare animi già agitati e così scatta una rissa tra giovani del porto, a Portocannone, coinvolti anche due fratelli albanesi. E’ accaduto nella serata di domenica nel paese arbereshe bassomolisano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione di Campomarino, e i due fratelli hanno aggredito anche loro. Sono stati arrestati e portati in caserma prima e poi nel carcere di Larino. L’udienza di convalida davanti al Gip Federico Scioli è stata celebrata subito ieri pomeriggio e sia il Pm di turno che lo stesso giudice per le indagini preliminari, pur convalidando l’arresto eseguito dai militari dell’Arma, hanno ritenuto di scarcerare i due giovani, di 23 e 27 anni, difesi dall'avvocato Ruggiero Romanazzi.