TERMOLI. Oltre 12 ore di lavoro per cercare di recuperare il carico e di rimuovere il mezzo pesante che si è ribaltato all'1 della notte scorsa sulla statale 87, nel raccordo con la Bifernina. Operazione tutt'altro che agevole, quella demandata a Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e alla Polizia stradale, oltre a mezzi privati giunti a supporto.

Coinvolto un autotreno che trasportava pollame. Il mezzo pesante è uscito di strada in prossimità del raccordo tra statale 87 e Bifernina, nei pressi dell’ex Zuccherificio del Molise.

Sul posto la Polizia stradale del distaccamento di Termoli, il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato il conducente al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo e i Vigili del fuoco di Termoli, che hanno messo in sicurezza l'area. Intervenuto anche un veterinario.

L’Anas ha chiuso lo svincolo in direzione Termoli, per permettere le operazioni di rimozione, in attesa di condizioni meteo favorevoli, vista la pioggia che ha imperversato di notte e anche nella mattinata.

Il camionista, un 30enne, è stato dimesso con prognosi di 7 giorni. Il Tir proveniva da Bojano ed era diretto ad Ancona.