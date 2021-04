Va ai domiciliari dopo quasi 3 mesi l'imprenditore 50enne arrestato per maltrattamenti

BASSO MOLISE. Era stato arrestato lo scorso 20 gennaio, con accuse molto gravi, dagli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso. E' stato scarcerato, poiché sono state accolte le istanze del pool difensivo, composto dai penalisti Vittorino Facciolla e Joe Mileti. Lui, uomo di circa 50 anni, era destinatario di una ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Larino su richiesta del Pm, venendo associato alla Casa Circondariale di Campobasso. L’uomo, un imprenditore del posto, era accusato di aver commesso diversi reati in ambito familiare, ai danni del coniuge, una donna di origini straniere, residente in Molise da circa venti anni. In particolare, lo stesso, si è reso responsabile ai sensi degli artt. 81 cpv, 572, 61 n. 1 e 11 quinquies c.p. di una condotta alquanto deprecabile nei confronti della moglie, esercitando ai danni della donna azioni vessatorie fisiche, morali e psicologiche, agendo solitamente in presenza dei figli minori, sottoponendola così ad un regime di vita sofferente e doloroso. Su richiesta degli avvocati Vittorino Facciolla e Joe Mileti ha ottenuto ora, dopo quasi 3 mesi, gli arresti domiciliari.