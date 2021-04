Cade dal 4° piano in via America, 18enne trasportata in codice rosso al San Timoteo

Cronaca di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Emergenza in via America a Termoli, nel pomeriggio di oggi. Una 18enne è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale San Timoteo dopo essere caduta dal quarto piano della sua abitazione. La ragazza è finita su di un prato. Sul posto il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli n ambulanza e la Polizia di Stato, con la volante del commissariato.