TERMOLI. Hanno suscitato molta curiosità e anche l'attenzione delle forze dell'ordine, ieri sera, i due razzi rossi esplosi sul litorale Nord, in mezzo al mare. A tutti gli effetti sembravano essere razzi di segnalazione di soccorso nautico, quelli in dotazione obbligatorio a tutti i natanti che mollano gli ormeggi. Per questo, sono stati avviati i controlli, per terra e in mare, della Guardia costiera, disposti dalla sala operativa della Capitaneria di Porto, ma non ci sono stati riscontri, almeno fino alla tarda serata di ieri.