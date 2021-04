CAMPOMARINO. Emergenza cessata dopo il ritrovamento dell'ordigno bellico della seconda guerra mondiale in agro di Campomarino. Ieri mattina c'è stato il recupero della bomba inesplosa in contrada Cianaluca, dove peraltro c'era il campo di aviazione americano durante la seconda guerra mondiale. La Polizia locale ha accompagnato sul posto gli artificieri, poi dopo il recupero del l'ordigno, grande come una bottiglia, lì ha scortati presso la cava. Lì è avvenuta la deflagrazione controllata e la bomba è stata fatta brillare. Impegnati nei giorni precedenti anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri forestali e i militari dell'Arma della stazione di Campomarino.