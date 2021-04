TERMOLI. Incidente stradale stamani alle 9 nell’ambito del Nucleo industriale, in via Enzo Ferrari, all’incrocio con via Enrico Mattei. Coinvolti due veicoli, una Fiat 600 e un mezzo della Rieco Sud.

Impatto violento, tanto che sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la cui caserma dista pochi metri dal luogo del sinistro.

Feriti soccorsi e portati fuori dagli abitacoli e messa in sicurezza dei mezzi incidentati, l’opera del 115, a cui si somma anche quello del 118 Molise, sul posto grazie ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

I due conducenti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, si tratta del 48enne V. L. e di una ragazza larinese, C. T. Ricostruzione della dinamica e disciplina della viabilità interna al perimetro consortile affidata ai Carabinieri della compagnia di Termoli.