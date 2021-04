Incidente sulla statale 16, tre feriti: intervengono anche i Vigili del fuoco

TERMOLI. La squadra dei Vigili del fuoco di Termoli è intervenuta alle 20.20 circa sulla SS16 al Km 555 per un incidente stradale avvenuto tra due auto che si sono tamponate, i vigili del fuoco hanno prestato i primi soccorsi ai tre occupanti dei due veicoli e contestualmente hanno messo in sicurezza la zona e le auto incidentate. Solo il conducente dell'auto che ha tamponato è stato trasportato in ospedale dal personale del 118. Sul posto i carabinieri per gli atti di loro competenza.