TERMOLI. Incidente stradale con una dinamica da chiarire, quella avvenuta nella tarda serata di oggi, lungo via Dante, prima dell'ingresso alla stazione ferroviaria, dopo la rotonda di piazza Bega. Una coppia che viaggiava in sella a uno scooterone, un 50enne e una 45enne, sono rovinati a terra. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri, oltre al 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato subito i due al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Diversi i traumi rimediati, con la donna che sanguinava dalla testa. Per fortuna sarebbero fuori pericolo. Il 50enne avrebbe riferito di essere stati investiti da un'auto.