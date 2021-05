Rsa appena completata e già vandalizzata, la denuncia a Palata

PALATA. Il termine coprifuoco starebbe a indicare il divieto di circolare dopo le 22 senza comprovati motivi di urgenza. Tra questi ultimi, certamente, non figurano gli atti vandalici, che però non mancano affatto in basso Molise. Come avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Palata, dove ignoti hanno cercato di penetrare all’interno della Rsa ancora non operativa e da poco ultimata. Diverse le vetrate infrante. I danni sono stati denunciati dalla sindaca Maria Di Lena al comando stazione dei Carabinieri.