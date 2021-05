Incidente in via del Molinello, nell'uscita di strada la Tiguan investe un 15enne

TERMOLI. Sono due i feriti causati dalla uscita di strada avvenuta in via del Molinello nel tardo pomeriggio di oggi a Termoli. Un'auto, una Volkswagen Tiguan di colore bianco, è finita contro il marciapiede, restando danneggiata nella parte anteriore. Il Suv ha finito la sua corsa contro un albero. Sul posto Carabinieri della compagnia di Termoli e Vigili del fuoco del distaccamento adriatico, per la messa in sicurezza del veicolo incidentato. Disagi alla circolazione, poiché per permettere l'intervento delle forze dell'ordine è stato chiuso il tratto al traffico. Sul posto anche il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Un 15enne che stava passeggiando proprio lì è stato investito. Al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli sono finiti sia il giovane che il conducente della Tiguan, un 59enne del posto.