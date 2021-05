Incidente mortale a San Martino in Pensilis Copyright: Termolionline.it

SAN MARTINO IN PENSILIS. Tragedia nel giorno di San Leo a San Martino in Pensilis nella tarda mattinata di oggi. Uno scontro tra un camion e una Peugeot ha causato la morte sul colpo di un 59enne molto noto in paese, Giancarlo Graziaplena. Sul posto il 118 Molise, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli e i Carabinieri.

Il sinistro è avvenuto intorno a mezzogiorno, sulla SP 40, l’arteria provinciale che collega la costa, da Campomarino, al Cratere, attraversando il territorio di San Martino in Pensilis.

L’impatto violentissimo, che ha visto il 59enne alla guida della Peugeot sbalzato dall’abitacolo, è avvenuto a mezzogiorno circa.

Seconda la ricostruzione della dinamica operata dai soccorritori, l’auto procedeva in direzione Portocannone, quando si è scontrata frontalmente col mezzo pesante, che viaggiava in direzione San Martino in Pensilis.

Il 59enne è deceduto sul colpo e a nulla è valso l’arrivo del 118 della postazione di Larino, intervenuti con l’ambulanza della Croce di San Gerardo, coi medici del Molise soccorso a constatare solo l’avvenuto decesso del conducente della macchina.

Lievi le conseguenze, invece, per il camionista, G. F., un 48enne originario di Serracapriola. L’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli ha permesso di mettere in sicurezza i due veicoli e l’area interessata dal drammatico incidente, su cui indagano i militari dell’Arma della stazione di San Martino in Pensilis, appartenenti al comando compagnia Carabinieri di Larino.

Un’ora e mezza circa dopo il sinistro mortale il cadavere del 59enne è stato rimosso con nulla osta del Pm della procura di Larino, la cui salma è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Lo stesso magistrato requirente frentano, Marianna Meo, ha disposto l'esame autoptico.

Enorme l'impatto emozionale in paese, dove Giancarlo Graziaplena era molto conosciuto, organizzatore della manifestazione di musica Joe's Blues Festival, che animava l'estate sanmartinese.