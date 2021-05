Investe in auto un 90enne in via Panama, lo aiuta a rialzarsi ma poi fugge via

Cronaca di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Soccorritori del 118 Molise e volontari della Misericordia di Termoli subito impegnati in questa prima mattina della settimana. Un 90enne residente a Termoli, A. V., è stato investito intorno alle 8.30, mentre stava attraversando le strisce pedonali in via Panama, poco dopo la chiesa del Carmelo. Il conducente dell'autovetture, si è fermato, ha rialzato l'anziano, ma poi è fuggito. Il 90enne, che era rovinato a terra, ha rimediato varie escoriazioni e un trauma alla caviglia. Sul posto è intervenuta anche la pattuglia della Polizia municipale di Termoli. Il pensionato rimasto ferito nell'impatto col veicolo pirata è stato trasportato dal 118 al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli per gli opportuni accertamenti.