Incidente e investimento in via del Molinello, il 59enne era ubriaco alla guida

TERMOLI. Era alla guida in stato di ubriachezza il 59enne che nel tardo pomeriggio di sabato è uscito fuori strada con una Volkswagen Tiguan in via del Molinello, investendo anche un 15enne.

E’ quanto emerso dalle analisi compiute sul conducente termolese al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, dove è stato trasportato dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia assieme all’adolescente dopo l’impatto tra il Suv bianco e un albero.

Sul posto erano intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e i Vigili del fuoco del distaccamento adriatico, per la messa in sicurezza del veicoli incidentato.

Il 59enne è risultato positivo all'alcol-test, con 2,2 grammi/litro, per lui denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente di guida.