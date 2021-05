Furto con scasso compiuto in pieno giorno in una casa di via Martiri della Resistenza

TERMOLI. In via Martiri della Resistenza non certo si può dire che di giorno non ci sia gente, una delle strade più trafficate da pedoni e veicoli. Eppure, c'è chi studia a tavolino le abitudini delle persone e così alla prima occasione, vedendoli fuori, si piomba nell'appartamento di turno per rovistare, trafugare, fare danni e portare via quel che possono.

E' avvenuto anche stamani nel giro di appena un'ora, a una famiglia che ha subito il secondo furto in pochi anni.

«Sorprese dopo una tranquilla passeggiata. Tempo record tutto in un'ora neanche, sono senza parole anche io e siamo a 2», il commento laconico del proprietario sui social, la cui abitazione è all'ultimo piano dello stabile.