CAMPOMARINO. Drammi ripetuti nel Paese sulle morti bianche e dopo le polemiche per la tragedia della 22enne Luana D'Orazio, a perdere la vita stavolta in Molise, in territorio di Campomarino, è stato un 60enne, caduto nel vuoto in un cantiere stradale, dall'altezza di almeno 30 metri. Sul posto il 118 Molise coi volontari della Misericordia, ma i medici hanno potuto constatare solo l'avvenuto decesso, oltre ai Carabinieri della compagnia di Termoli.

Notizia in aggiornamento