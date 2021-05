TERMOLI. Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli operativi nel pomeriggio di ieri in contrada Marinella, nella zona più a Sud della città di Termoli. Un rogo che poteva diventare ancora più pericoloso, in campagna aperta, con gli uomini del 115 che hanno trovato e messo in sicurezza anche delle bombole di gas. Bruciate anche 16 uova di fagiano, su questo incendio di sterpaglie, che ha scatenato le ire di una confinante: «Chiedo al comune di obbligare i proprietari a tener pulito il terreno per la sicurezza di tutti anche della fauna tutelata presente».

L’incendio della vegetazione ha riguardato un appezzamento di 3.400 mq con minaccia di espansione alle vicine abitazioni in via Rio Lungo a Termoli, dove è stato necessario l’intervento di 4 mezzi dei Vigili del fuoco per evitare che l'incendio arrivasse alle abitazioni.