Furti d'auto in città, sparite una Fiat 500 L e Abarth rossa

TERMOLI. Via del Ciclismo, ore 11. Una Fiat 500 L edizione speciale viene arpionata da due ladri, un uomo e una donna, che la portano via sotto gli occhi di un ragazzo, a cui anni prima, in piazza Donatori di Sangue avevano rubato un’altra macchina.

E che disdetta ci sarebbe da dire. Il giovane è sceso in strada e ha cercato di rincorrere la vettura, ma non ce l’ha fatta e la coppia malsana è sparita nel nulla, per la disperazione del proprietario. Il furto è stato regolarmente denunciato al commissariato di Polizia di via Cina.

«Sono veramente delusa e preoccupata, è il secondo furto d’auto che subisco qui a Termoli. Cosa si può fare per risolvere questo annoso problema», il commento amaro della madre del giovane.

Altro furto d’auto intorno alle 20, in via Corsica. Ladri si impossessano di una Abarth 500 rossa, poi ritrovata dopo la denuncia opportuna, a San Severo.