Gioca in strada coi suoi amici e viene investito da un'auto, bimbo di 6 anni al San Timoteo

PALATA. Bimbo di sei anni finisce al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Il piccolo stava giocando nella serata di giovedì a Palata, in strada, con altri amichetti, quando un’auto in transito, per cause al vaglio dei Carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto, ha investito il bimbo, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Poteva andare sicuramente peggio, ma lo spavento è stato enorme e il piccolo ha subito fratture agli arti inferiori.

Attualmente il bimbo è ricoverato all’ospedale San Timoteo di Termoli, nel cui Pronto soccorso è stato portato dopo l’impatto subito con l’autovettura.