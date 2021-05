Scontro scooterone-camion sulla Trignina, 50enne trasferito in elisoccorso a Pescara

SAN SALVO. Nel primo pomeriggio di oggi un violento incidente si è verificato sulla Trignina, all'altezza del distributore di benzina "Il Girasole" nel territorio di Dogliola.

Protagonisti dello scontro uno scooterone e un mezzo pesante. Ad avere la peggio il centauro in sella alle due ruote che procedeva da Isernia in direzione San Salvo.

Si tratta di un 50enne originario di Montemitro e residente nella cittadina abruzzese. L’uomo è stato trasferito in elisoccorso a Pescara con un politrauma. Il paziente è cosciente e non è in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri e i sanitari del 118 per la rimozione dei mezzi incidentati.