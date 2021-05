TERMOLI. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è stato allertato per il soccorso a tre torrentisti di Termoli in difficoltà nel torrente Quirino. Le squadre forra del Soccorso Alpino sono in arrivo sul posto. Seguono aggiornamenti.

Sul posto anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso.