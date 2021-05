TERMOLI. Buone notizie da Guardiaregia, la squadra del Soccorso Alpino ha raggiunto le tre persone bloccate nella forra del Quirino. I tre torrentisti sono in buone condizioni di salute. La squadra del Soccorso Alpino sta organizzando la risalita delle cascate per l'evacuazione dalle gole del torrente.

È confermato che le tre persone sono in buone condizioni di salute e seppur infreddoliti, stanchi e provati dalle numerose ore trascorse in forra. La squadra del Soccorso Alpino ha appena prestato le prime cure ai tre torrentisti, e dopo essersi accertati delle loro buone condizioni hanno iniziato la risalita recuperando le tre persone.

Come riferiscono i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, nel pomeriggio degli escursionisti si inoltrano nelle forre tra le gole del torrente Quirino, nel territorio del comune di Guardiaregia. Ad allertare i soccorsi altri amici della spedizione ormai insospettiti e preoccupati di non avere più notizie degli sventurati dal pomeriggio di oggi. Mobilitate, dunque, squadre del 115 Uucc e Saf, cinofili e soccorso alpino-fluviale, dei Vigili del fuoco di Campobasso che in collaborazione con il Soccorso Alpino hanno avviato le ricerche in serata, che hanno dato buon esito, per fortuna.