TERMOLI. Si è concluso nella notte il soccorso alle tre torrentisti rimasti bloccati nelle gole del Quirino. Tre squadre del soccorso Alpino li hanno raggiunti e, dopo essersi accertati delle loro condizioni, li hanno messi in sicurezza e assistiti lungo le cascate del torrente mediante specifiche tecniche di progressione e soccorso in forra. Infine Sono stati recuperati a monte delle gole all'altezza del paese di Guardiaregia mediante tecniche di conserva e mediante l'utilizzo di corde fisse opportunamente allestite.

I tre torrentisti, visibilmente provati dal freddo e dalla stanchezza, ma tuttavia in buone condizioni di salute, sono stati quindi affidati alle cure dei sanitari del 118 rimasti in attesa nel punto indicato dalle squadre del soccorso alpino con cui erano costantemente in contatto.