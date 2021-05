GUGLIONESI. Poteva finire davvero male, per fortuna due ragazzi che stavano dormendo in via Roma, al primo piano di una palazzina, sono stati aiutati inconsapevolmente da alcuni passanti.

Ieri sera, alle 19.30, sono loro a notare del fumo che fuoriusciva dalla finestra dell’appartamento a Guglionesi.

Allertato il 115, la squadra el distaccamento di Termoli trova all'interno dell'appartamento due ragazzi ignari di quanto stava accadendo poiché entrambi in camera a dormire. Il principio d'incendio, prontamente estinto, ha interessato fortunatamente soltanto il vano cucina. Tanto plausibile spavento per i due ragazzi sani e salvi.