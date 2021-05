Infortunio mortale sull'A14, si attende la decisione della Procura sull'autopsia

CAMPOMARINO. Trascorsi ormai 3 giorni dall’infortunio mortale avvenuto venerdì alle 13.50 sull’A14, nel cantiere del viadotto Biferno, al cui lavoro erano gli operai della Eurobuilding, compreso il 55enne Mario Tracinà, volato giù per 30 metri, impatto che non gli ha dato scampo. Il Pm di turno della Procura di Larino che si occupa del caso dovrebbe sciogliere oggi la riserva se disporre o meno l’autopsia sul cadavere del dipendente marchigiano, dopo l’esito della ricognizione cadaverica esterna effettuata sabato mattina al San Timoteo, dove il corpo senza vita è custodito a disposizione della magistratura.

Cordoglio espresso dalla Società Autostrade, dopo il tragico incidente. «Esprimo a nome mio e di tutta la comunità dei lavoratori autostradali il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell'operaio impiegato in attività di cantiere presso un viadotto dell'A14», dichiara Marco Perna, Direttore di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia che, appena appresa la notizia della morte del dipendente della società Eurobuilding, insieme al personale della divisione si è immediatamente recato preso il luogo dell'incidente. «Desidero esprimere - aggiunge Perna - la più sentita vicinanza alla famiglia del lavoratore scomparso e confermo la massima disponibilità, appena sarà possibile, a mettere a disposizione ogni supporto che possa essere ritenuto utile».

Intanto, i Carabinieri di Campomarino, su disposizione della Procura di Larino, hanno sequestrato l'area del cantiere edile. Secondo i primi riscontri, il 55enne jesino Mario Tracinà, che lascia moglie e due figli, era imbracato.

Non è ancora chiara la dinamica della caduta, al centro delle indagini dell'Arma, intervenuta sul posto subito dopo il mortale infortunio sul lavoro. Intanto i militari hanno sentito i compagni di lavoro dello sfortunato e il titolare della ditta incaricata della manutenzione dei piloni del viadotto. Inoltre, è stata eseguita nella mattinata di sabato la ricognizione cadaverica esterna sulla salma del 55enne Mario Tracinà coi medici legali di Foggia. Ora si attende la disposizione del Pm titolare dell’inchiesta, se far eseguire anche l’autopsia, oppure concedere il nulla osta alla sepoltura.

L’operaio è volato giù dal viadotto sull’A14 dove stava lavorando coi colleghi, cadendo nel vuoto in un cantiere stradale, dall'altezza di almeno 30 metri. Sul posto il 118 Molise coi volontari della Misericordia, ma i medici ne hanno potuto constatare solo l'avvenuto decesso, oltre ai Carabinieri della compagnia di Termoli. Nell'area del cantiere, che è delimitata per motivi di sicurezza, a 3 chilometri circa dal casello dell'A14 di Termoli, dopo l'area industriale, presente personale della Società Autostrade e anche la Polizia municipale di Campomarino.