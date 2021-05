TERMOLI. Non fa più notizia, nel senso che ne accadono davvero con frequenza quasi imbarazzante, ma finché sarà così è giusto tenere i riflettori accesi sull'emergenza cinghiali, perché rappresentano non solo un allarme per i coltivatori, a causa dei danni provocati dagli ungulati, ma anche un pericolo evidente per gli automobilisti.

Investimento con esemplare ucciso sulla fondovalle Sinarca nella mattinata di oggi, con una Citroen bianca, rimasta danneggiata nella parte anteriore.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri forestali della caserma di Termoli.

Il veterinario di turno dell'Asre, intervenuto sul posto, ha disposto il trasporto della carcassa presso l'Istituto Zooprofilattico per il monitoraggio sulla diffusione della peste suina.