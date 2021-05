In giro con mezzo etto tra eroina e cocaina, la Finanza arresta un pusher albanese

TERMOLI. Nella serata di ieri un 25enne di origine albanese residente in Molise è stato tratto in arresto dai Finanzieri della Compagnia di Termoli per traffico di sostanze stupefacenti, nel corso di un servizio finalizzato al controllo economico del territorio.

I militari lo hanno sorpreso nelle vie centrali della cittadina adriatica con circa mezzo etto di droga del tipo eroina e cocaina.

L’ulteriore e tempestiva perquisizione domiciliare ha altresì consentito il sequestro di un bilancino di precisione ed altri materiali destinati a taglio e confezionamento.