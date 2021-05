Furto con scasso, entrano in casa e portano via bici da 5mila euro

GUGLIONESI. Bicicletta che passione, un amatore vi investe anche ingenti somme di denaro, come fatto da un ciclista di Guglionesi, che gravita su Termoli per lavoro e interessi. Un furto con scasso avvenuto in contrada Malecoste, nella giornata di mercoledì. Ignoti si sono intrufolati nella proprietà, infrangendo una finestra e portando via una bicicletta da 5mila euro di valore. Il furto è stato denunciato ai Carabinieri della stazione di Guglionesi. Oltretutto, a subire il furto anche un vicino di casa.

Una notizia alla quale si collega anche l'appello del proprietario, per chi la dovesse avvistare, comunicarlo subito ai Carabinieri.