Auto contro scooter in via De Sanctis, 29enne trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Termoli. In via De Sanctis si sono scontrati una macchina e uno scooter. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato il 29enne centauro A. D. O. al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.