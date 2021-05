TERMOLI. Se la sono vista brutta i 4 giovani che, nel tardo pomeriggio, sono rimasti coinvolti in una uscita di strada, vera e propria sbandata, sulla statale 87 Sannitica, in territorio di Termoli, al km 218. Il conducente, un 22enne, per cause al vaglio degli agenti della Polizia stradale del distaccamento adriatico, intervenuti sul posto, ha perso il controllo del maggiolone nero Volkswagen di cui era alla guida, finendo contro il guardrail. Due i feriti, una 23enne e un 22enne, trasportati dal 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.