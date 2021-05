Volante speronata a Difesa Grande, arriva la solidarietà di Grieco (Fsp Molise) ai colleghi

TERMOLI. La notizia sullo speronamento della volante della Polizia di Stato del commissariato di Termoli data stamane non poteva passare inosservata e allora proprio in riferimento alla nostra pubblicazione, ci ha scritto il segretario regionale della Fsp Molise, Giuseppe Michele Grieco.

«A seguito delle notizie riportate puntualmente dalla vostra redazione circa lo speronamento dell'auto di servizio del Commissariato di Termoli accaduto nella decorsa serata in località Difesa Grande di Termoli, il sindacato di Polizia Fsp esprime solidarietà ai colleghi coinvolti durante un normale servizio di controllo del territorio.

Un duro lavoro effettuato con alta professionalità e senso del dovere da parte di uomini e donne in divisa che ogni giorno offrono un servizio di alta qualità e prestigio per l"Amministrazione di appartenenza e soprattutto a tutela dei cittadini. A questo si aggiunga la considerazione che da anni la Fsp si batte per il potenziamento dell'organico del Commissariato di Termoli situato in una zona geograficamente strategica ed il cui controllo del territorio ne è la massima espressione.

Ci auguriamo per altro che gli sciagurati protagonisti del vile gesto che avrebbero potuto causare danni seri ai colleghi abbiamo la dignità di ravvedersi consegnandosi alle Autorità. Ci attendiamo un atteggiamento rigoroso e pene adeguate per per chi ordisce reati contro la persona e la tranquillità dei cittadini già duramente provati in questo lungo periodo di pandemia. Siamo certi che il signor questore di Campobasso e il dirigente del Commissariato assumeranno le iniziative che riterranno adeguate per rinforzare quanto più possibile la presenza della Polizia sul territorio. L'idea della ragione deve sempre prevalere sull'indifferenza e coinvolgere tutti per il bene comune».