Trovato ferito in una cunetta sulla statale 16 a Campomarino, 57enne portato in ospedale

CAMPOMARINO. Forse un pirata della strada all’origine del ferimento di un 57enne residente a Foggia. E’ stato trovato in stato confusionale e con graffi ed escoriazioni in una cunetta al lato della strada, nella serata di oggi, sulla statale 16, nei pressi del tratto di strada tra Campomarino e il cavalcavia.

L. C., queste le sue iniziali, non ricordava nulla, potrebbe essere stato vittima di una investimento pirata. Per fortuna, sembrava non avesse fratture all’arrivo del 118 Molise, giunto sul posto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che l’hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Sul luogo del rinvenimento anche i Carabinieri della stazione di Campomarino, che indagano sulla dinamica.

Il 57enne si trovava in mezzo ai rovi.