Auto esce fuori strada al nucleo industriale, feriti un 53enne e una 22enne

TERMOLI. Due persone restano ferite dopo una uscita di strada, avvenuta nel pomeriggio, poco prima delle 17, nell’area del nucleo industriale. Sul posto forze dell’ordine e 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il conducente, un 53enne di Guglionesi, P. B., e una 22enne B. B. residente a Guglionesi, al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Per l’uomo, che ha avuto la peggio dopo l’uscita di strada, sospetta frattura al polso destro e trauma cranico con ferita lacero-contusa, per la ragazza solo escoriazioni.