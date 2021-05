A piedi dopo il turno di notte: rubate Giulietta e 500 L a due operai molisani

SAN SALVO. Tornano dal turno di notte e non trovano più le loro auto parcheggiate. E' accaduto a due operai molisani che lavorano in Val di Sangro, rispettivamente alla Fca Plastics Unit e alla Honda.

E' tanta la rabbia e la delusione dei due lavoratori che, poco prima delle 7, hanno scoperto che le loro auto erano state rubate. E' accaduto la scorsa notte al terminal di Piazzale Arafat a San Salvo Marina.

I due operai avevano lasciato le loro auto, una Alfa Romeo Giulietta di pochi mesi di vita e una Fiat 500 L con qualche annetto, intorno alle 21 per recarsi in azienda in autobus.

I lavoratori molisani infatti sono costretti a spostarsi con mezzi privati dai loro comuni di residenza all'Abruzzo per perendere gli autobus perchè la Regione Molise non garantisce il servizio di trasporto pubblico se non attraverso un'unica fermata davanti la Sevel.

Un collega dei due malcapitati racconta: "Fino a mezzanotte le auto erano ancora lì, perchè i ragazzi del turno pomeridiano di ritorno da lavoro le hanno viste parcheggiate".

Dunque continuano senza interruzione i furti d'auto in territorio abruzzese, con ogni probabilità anche queste due vetture andranno ad alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio.