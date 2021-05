Cene all'interno dei locali, multati dal Nas

TERMOLI. L’allentamento del coprifuoco da ieri sera sulla costa non è stato vissuto di fatto, a causa delle condizioni meteo, che nonostante le chiusure portate dalle 22 alle 23, ha visto pioggia e maltempo farla da padrone. Intanto, non si allentano di certo i controlli, poiché le forze dell’ordine sono chiamate a disciplinare ancora di più la fase delle riaperture.

In questa ottica, nello scorso fine settimana i militari dell’Arma dei Carabinieri del Nas di Campobasso hanno chiuso, con sanzione accessoria per cinque giorni, due ristoranti sulla costa adriatica molisana, poiché nel corso delle ispezioni effettuate sul litorale nel terzo weekend di maggio, hanno riscontrato la palese violazione delle norme anti-Covid in vigore, in quanto i gestori avevano ricevuto e stavano servendo i loro clienti all’interno dei locali e non all’esterno come autorizzato dall’ultimo decreto in vigore dal 26 aprile scorso.

I Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità del comando regionale del Molise, coordinato dal comandante Mario Di Vito, hanno contestato violazioni amministrative sia ai clienti, sia ai gestori.