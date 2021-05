Infermiera molisana stacca dal turno all'ospedale San Pio e non trova più l'auto

MONTENERO DI BISACCIA. Non solo gli operai molisani del nucleo industriale della Val di Sangro tra coloro che sono stati bersaglio dei furti di auto, per loro ieri mattina a fine turno nel piazzale di San Salvo Marina.

Vittima dei ladri di veicoli anche una infermiera molisana, nella serata di mercoledì, come denuncia lei stessa su Facebook.

Infermiera di Montenero di Bisaccia che lavora all’ospedale San Pio di Vasto.

«Ore venti: dopo una giornata passata a “vaccinare” per il bene di tutti noi ma soprattutto “voi”, dopo aver lasciato i miei figli da soli, dopo essermi divisa in madre, moglie, casalinga e lavoratrice e devi tornare a casa... Che succede? Che non trovi la macchina... Ora datemi voi una risposta, perché mi avete rubato la macchina? Perché non posso uscire da lavoro e tornare tranquillamente a casa, non ho fatto abbastanza oggi? Fateci lavorare ma anche in sicurezza!»

Anche nel suo caso una Fiat 500 L quella portata via dai predoni a 4 ruote.

La 500 L è stata rinvenuta nella serata di ieri nelle zone limitrofe di San Severo e restituita alla legittima proprietaria.