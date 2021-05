Scontro tra auto e scooter in via Firenze, 16enne trasportato al San Timoteo

TERMOLI. Un 16enne in sella al proprio scooter è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella tarda serata di ieri in via Firenze, tamponata un'autovettura dal ciclomotore e il 16enne è rovinato a terra, procurandosi delle escoriazioni.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 23, ora in cui scatta il coprifuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. L'adolescente è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, dove è stato medicato e sottoposto agli opportuni accertamenti.