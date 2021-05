Tamponamento tra due auto in via Firenze Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Tamponamento tra due autovetture in via Firenze nella mattinata di oggi. Sul posto le forze dell'ordine e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo trasportate le due conducenti. Si tratta della 27enne E. M. e di A. P.