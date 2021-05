Auto contro moto in via Corsica, due centauri trasportati al San Timoteo

TERMOLI. Ancora due feriti in un nuovo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Corsica, all'incrocio con viale Marinai d'Italia. A contatto una Smart con una moto di marca Yamaha di grossa cilindrata. I due centauri, un 42enne di Termoli e una concittadina di 25 anni sono rovinati a terra. Sono stati soccorsi dal 118 Molise, giunto sul posto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. I due sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, distante poche centinaia di metri dal luogo del sinistro. I rilievi e la disciplina della circolazione affidati alla pattuglia della Polizia locale.