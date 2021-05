Quel pitbull sul bagnasciuga, la disavventura di una turista medicata dal 118

TERMOLI. Attimi di paura per una donna ieri pomeriggio, intorno alle 14.15, sulla spiaggia Nord di Termoli.

La signora stava passeggiando sulla battigia, approfittando di condizioni meteo favorevoli, quando all’improvviso, un pitbull che era sul bagnasciuga assieme al proprietario, con cui giocava, facendolo entrare e uscire dall’acqua, si è avvicinata alla donna e le ha procurato dei graffi al torace. In un primo momento si è parlato di un morso, quasi all’altezza del seno, un’altra versione, non quella denunciata su Facebook da un residente, post poi divenuto virale, che narrava come il cane avesse messo le sue zampe posteriori sulla donna. Fatto sta che sono comunque dovuti intervenire i medici del 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza di Termoli, che hanno medicato la donna sul posto, senza trasferirla al Pronto soccorso. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Termoli.

«Il proprietario, invitato a tenere a bada il cane, minimizzava l'accaduto dicendo che il Pitbull voleva solo giocare, e che la signora stava esagerando. Meno male, se avesse invece fatto davvero cosa sarebbe accaduto? I cani se non stanno al guinzaglio devono avere la museruola, sono comunque animali, non persone», si legge nel post social.