Accusa un malore: operaio soccorso sulla linea ferroviaria verso Sud

TERMOLI. Un operaio al lavoro sulla sede ferroviaria è stato soccorso dal 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli, dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia ferroviaria adriatica. L'emergenza è stata segnalata pochi minuti fa sulla linea in corso di ristrutturazione, dovrebbe trattarsi di un malore. Rfi sta inviando un carrello per raggiungere la zona, che risulta impervia. E' avvenuto a due km dalla stazione di Termoli, in direzione Sud.