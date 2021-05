Incidente in via Corsica Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Incidente stradale nella mattinata di oggi in via Corsica, coinvolte una Fiat Marea e una Opel Corsa. Il conducente della Opel Corsa, che si dirigeva verso Nord, ha subito un colpo di sonno e ha invaso la corsia di marcia opposta, impattando contro una Fiat Marea, condotta da una donna, che viaggiava in direzione Sud.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e la Polizia locale. Il 63enne alla guida della Opel Corsa è stato portato al vicino Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.