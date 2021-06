SAN SALVO. Violento incidente nella tarda mattina di oggi al confine tra San Salvo e Montenero. Una Bmw I8 è stata protagonista di uno spaventoso sinistro. L'auto è finita delle campagne con il conducente, un uomo di Montenero, che è rimasto miracolosamente illeso.

La vettura di lusso, dal valore di 150mila euro circa, è andata completamente distrutta dopo l'impatto. E' accaduto in via Montenero, in territorio sansalves, la strada collega Montenero a San Salvo, all’altezza della contrada Forma Vecchia.

Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Municipale di San Salvo per i rilievi del caso.