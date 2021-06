TERMOLI. Sono stati attimi di paura quelli che hanno provato i proprietari di un camper, fermo al Porto di Termoli, questa mattina mercoledì 2 giugno. Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, nella zona posteriore del camper si è scatenato un principio di incendio.

A prendere fuoco, secondo le prime informazioni, la parte posteriore dove c’erano due bombole che sono state prontamente tirate fuori e messe in sicurezza. Immediato l’intervento del proprietario del mezzo che ha provveduto ad azionare l'estintore che aveva a bordo scaricandone il contenuto per evitare che le fiamme potessero propagarsi mettendo in serio pericolo anche le altre auto.

In questo periodo, infatti, il parcheggio del porto è pieno di vetture, molte delle quali appartenenti a turisti che arrivano a Termoli o che si imbarcano per le Isole Tremiti. “E se il proprietario del camper non fosse stato presente? – si chiedono alcuni residenti – Cosa sarebbe accaduto in quel caso? Non sarebbe ora di evitare che i camper sostino in aree non attrezzate e incostudite?”

Sul luogo i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’abitacolo e gli uomini della Guardia Costiera e della Capitaneria di Porto che hanno circoscritto l’area interessata.