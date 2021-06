CAMPOMARINO. Pericolo ungulati sempre in agguato nel basso Molise, come altrove. Un'Alfa Romeo si è schiantata contro un cinghiale sulla SP 128, in agro di Campomarino e l'impatto è stato devastante.

L'esemplare è morto, ma l'auto è stata distrutta nell'urto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.