TERMOLI. Addio al coprifuoco? Beh, tra incudine e martello, arriva anche qualche teppistello… La banda delle merendine, idioti in servizio notturno che devastano i distributori automatici, appena ricevuto il via libera alle scorribande, è tornata in azione.

Ennesima incursione in via XX settembre, dove l’attività ha subito già diversi furti e danneggiamenti.

Vetrata sfondata, alle 19.30, infischiandosene del fatto che la titolare vedeva i loro gesti tramite le videocamere e quando poi è andata a fare le giuste rimostranze ai due giovinastri, loro con fare spavaldo non se ne sono dati per intesi e se ne sono andati via senza curarsi di lei.

La titolare che ormai ci ha fatto il callo ha sporto subito denuncia anche perché sono sempre i soliti noti… Ma non curanti di quanto avevano già cagionato, questa notte sono di nuovo tornati all'attacco finendo il lavoro ripresi sempre dalle telecamere loro hanno cominciato a sballottare i distributori sfondando i vetri e facendo man bassa della merce al loro interno.

Giustamente la titolare e il marito sono esausti dopo questo ennesimo furto e stanno maturando l'intenzione di abbandonare tutto perché sono stufi di rimetterci soldi tantissimi per riparare le apparecchiature e non avere almeno la soddisfazione di vedere che almeno gli autori sempre loro di questi raid almeno una volta paghino salato queste loro malefatte.